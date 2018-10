Reacciones de congresistas sobre aprobación de reformas constitucionales

Todo va quedando listo para el referéndum, las autógrafas de las cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo ya fueron remitidas a la presidencia de la República. De esta forma se cumplió con el plazo que había sido establecido por el Ejecutivo y que vencía este 4 de octubre.

Sin embargo, el legislador Mauricio Mulder tuvo una visión bastante crítica sobre este particular y desestimó la prioridad que el Ejecutivo solicitó para acelerar el referéndum. “Yo era partidario de no cumplir los llamados compromisos, porque esos no eran compromisos, eran pistolas puestas en el pecho por parte del señor Vizcarra, los plazos los puso él, los textos los puso él, el número de dictámenes los puso él (…) el plazo debió ser uno distinto al tema de las segunda vuelta de las elecciones regionales, esto hemos debido reflexionarlo con mayor profundidad”sostuvo Mulder.

La reforma del ex Consejo Nacional de la Magistratura, el financiamiento de las organizaciones políticas, el retorno a la bicameralidad y la no reelección inmediata de congresistas son las cuatro iniciativas aprobadas que quedarán finalmente en manos del Jurado Nacional de Elecciones para definir el contenido de las preguntas que deberemos responder en el referéndum.