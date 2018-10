Daniel Urresti: “estoy listo para ser alcalde Lima”

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, se manifestó tras la lectura de sentencia que lo declaró inocente por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Urresti dijo que es tiempo de retomar su campaña y que se encuentra listo para asumir la alcaldía de Lima.

“Ahora sí estoy libre, ahora sí. Yo prometí que si me declaraban culpable yo me retiraba de la contienda, pero acaban de declararme inocente, entonces, me quiero dirigir a esos cientos de miles de personas que me escribían en las redes, que estaban esperando este momento para decidir su voto por mí; estoy listo para ser el alcalde de Lima” declaró el candidato por Podemos Perú.

El postulante al sillón municipal también afirmó que estaba planificado un “pequeño festejo” por su declaración de inocencia, pero se desistió “por respeto a la familia Bustíos” de la que dijo estar seguro que se sienten “muy mal” y expresó su respeto hacia ellos.