César Hinostroza: "Soy víctima de una persecución política"

El pleno del Congreso de la República aprobó reincorporar a César Hinostroza y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la acusación constitucional por el presunto delito de pertenecer a una organización criminal.

Por su parte, el suspendido vocal supremo no dudó en mostrar su malestar. “Soy víctima de una persecución política, ahí están los indicios (…). Niego, niego ser el juez más corrupto como me tildan (…). Yo he reconocido, he pedido disculpas al pueblo peruano por las expresiones inapropiadas, pero no he cometido delito”, expresó.

Asimismo, otros cuatro exmiembros de la CNM fueron incluidos en el predictamen. Sin embargo, la votación y aprobación para Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Águila y Orlando Velásquez, fue por separado.

Cabe señalar que varios congresistas de Fuerza Popular como Úrsula Letona, Luz Salgado, Marco Miyashiro, Milagros Takayama, Rolando Reátegui y Mario Mantilla emitieron sus en contra para incluir a los mencionados exconsejeros en una organización criminal.

Por otro lado, al pleno del Congreso también acudió Noguera, quien negó toda vinculación en actos de corrupción. Finalmente indicó que su caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde asegura demostrará su inocencia.