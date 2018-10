Alejandro Aguinaga: “PJ no puede anular decisión de presidente de la República”

El ex congresista y médico de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, expresó su rechazó a la anulación del indulto humanitario. También explicó que el ex mandatario, producto de la anulación de la gracia sufrió una descompensación, por lo que tuvo que se trasladado a la clínica Centenario.

“Un juez penal no puede justamente anular un indulto que es del presidente, que es la última instancia, solamente una decisión presidencial puede anular un indulto, no un juez” declaró indignado el ex legislador.

En otro momento, el médico señaló que Fujimori es un “chivo expiatorio de la justicia” y atribuyó como detonantes de su regreso a la cárcel, el hecho de haya “derrotado al terrorismo” y haber “reinsertado al Perú en la órbita económica”.