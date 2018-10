Constitucionalista explicó las razones que conllevaron a anular indulto de Fujimori

Luego de darse a conocer la anulación del indulto que recibió Alberto Fujimori en diciembre del año pasado, el constitucionalista Aníbal Quiroga, explicó el porqué la Corte Suprema adoptó esta medida.

“La raíz de todo el problema está en ese cintillo, que el fallo de Fujimori tiene, ese agregado, ese plus que San Martín le puede adrede calificando la sentencia como una condena de lesa humanidad, cosa que estaba en el autorización de Chile para la extradición y cosa que no se reconocía en el Perú como delito en la época de los hechos que fueron juzgados”, expresó.

A ello se suma el recurso planteado por los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. “Se deja en efecto el indulto porque se razona como conclusión de que va contra la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”, precisó.

En pocas palabras, significa que si el exmandatario no hubiera sido condenado por delitos de lesa humanidad, la gracia otorgada a su persona no estaría en discusión.

De otro lado, César Nakazaki, exabogado de Alberto Fujimori, se pronunció e indicó la decisión de las autoridades no toma en cuenta el estado de salud del expresidente.

“El juez tendría que tener elementos para decir la fibrilación auricular paroxística existía o no, era una enfermedad grave o no. El juez no ha tenido peritos, no ha tenido testigos expertos, no ha llamado a los médicos tratantes, no ha llamado a los médicos que hicieron el informe”, aseguró.

Además, Nakazaki, señaló que el juez que anuló el indulto habría incurrido en prevaricato. Finalmente afirmó que Fujimori vienen siendo víctima de una guerra entre Fuerza Popular y el Ejecutivo para derrocar a Pedro Pablo Kuczynski y castigar a los denominados ‘Avengers’.