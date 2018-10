Renzo Reggiardo: "No me voy a rectificar, voy a responderle como corresponde"

Renzo Reggiardo, candidato a la alcaldía de Lima por el partido Perú Patria Segura, acudió a la urbanización Salamanca de Monterrico, en Ate, para ser partícipe de las actividades de su cierre de campaña.

Además, el postulante al sillón municipal se refirió a la carta notarial presentada por Jorge Muñoz, tras afirmar que este último tenía procesos penales. “Tengo entendido que ha enviado una carta y mañana será respondida (…). Yo he dicho que no me voy a rectificar, que voy a responderle como corresponde”, precisó.

De igual manera, Reggiardo, descartó cualquier tipo de difamación contra el candidato de Acción Popular y reiteró que él tiene denuncias, procesos abiertos en la Fiscalía.