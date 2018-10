Jorge Muñoz: " Yo siempre estoy comprometiéndome y siempre que digo algo lo he cumplido"

Durante la noche del último martes, el candidato por Acción Popular, Jorge Muñoz, comenzó sus actividades de cierre de campaña en el distrito de San Martín de Porres, donde prometió cumplir con los proyectos planteados y además hizo referencia a sus rivales electorales.

“Yo siempre estoy comprometiéndome y siempre que digo algo lo he cumplido, entonces es un tema que lo tengo muy claro. Yo he recorrido toda Lima, no he dejado de ir a ningún lugar y siempre que hemos visto alguna necesidad estamos tomando nota para poder responder a esa necesidad”, aseguró.

Asimismo, Muñoz precisó que le gustaría servir a la ciudadanía. “Si los vecinos de Lima me premian y Dios lo quiere, así va a ser, pero pierdan cuidado que yo haría un gobierno totalmente entregado”, puntualizó.