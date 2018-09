Renzo Reggiardo descartó debate con Ricardo Belmont en Barrios Altos

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, desechó la posibilidad de que se realice el cuestionado debate del domingo, en el centro de la capital y donde había sido invitado Ricardo Belmont.

“Ah no, eso no, ya quedó descartado. No queremos entorpecer lo que ha programado en Jurado Nacional de Elecciones, esto fue siempre una presentación mía en Barrios Altos y así se va a mantener en ese formato”,manifestó.

Por su parte, Belmont, postulante de Perú Libertario, tras ser consultado sobre la cancelación del debate, afirmó no haberse enterado. “Me sorprende esto...bueno, será por alguna razón de tiempo”, indicó.

De otro lado, Reggiardo, continúa mostrándose confiado a pesar de la última encuesta de Datum Internacional que lo señala con un descenso en las cifras de preferencias. “Yo estoy convencido que el 07 de octubre vamos a ganar con una amplia diferencia porque tenemos información. Estoy absolutamente tranquilo, sé que vamos a ser ganadores (…), no tengo ninguna duda”, expresó.

En tanto, Ricardo Belmont, no se quedaría callado y arremetería contra la mencionada encuestadora que lo presentó en el tercer lugar.