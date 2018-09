Letona denuncia invasión a su privacidad por chat filtrado

La conversación de Úrsula Letona a través de Whatsapp fue fotografiada y difundida en un medio de comunicación. En la conversación, que era parte del grupo “Botica”, la parlamentaria calificaba de “porquerías” las reformas del Ejecutivo. Esta publicación generó la indignación de la congresista de Fuerza Popular y de algunos de sus colegas.

“Lamento que una expresión que he vertido se haga pública, eso no tiene ninguna justificación. Basta de acosarnos, que nos dejen hacer nuestro trabajo”, expresó la congresista. La parlamentaria Luz Salgado se unió al sentir de la congresista indicando que se está atentando contra su intimidad, además dijo que se solidariza con la congresista de Fuerza Popular.

Por otro lado, Gilbert Violeta se refirió al incidente y aseveró que no le parece apropiada la expresión, aunque no la iba a criticar porque la había hecho en el ámbito privado. Por su parte, Yonhy Lescano cuestionó que el apoyo no se de en casos similares, ya que él tuvo un incidente parecido en que le tomaron una foto y nadie se indignó.

Más tarde, la parlamentaria se disculpó a través de su cuenta de Twitter, por sus expresiones, pero dejó en claro que para ella los proyectos del Ejecutivo son de pésimo contenido.