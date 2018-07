Congresistas exhortan a Fuerza Popular para remover a miembros del CNM

Este viernes 20 de julio se llevará a cabo el pleno extraordinario para tomar decisiones en cuanto a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como lo solicitó el presidente de la República, Martín Vizcarra. Hasta el momento los consejeros del CNM han puesto sus cargos a disposición del Congreso.

El congresista no agrupado, Vicente Zeballos, hizo una invocación a los parlamentarios de Fuerza Popular ya que señaló “son los votos determinantes” y “se requieren dos tercios, 87 votos (…) sin ellos no hay determinación alguna”.

Zeballos considera que “tienen que irse todos (los consejeros)” e incluso los que no estén involucrados ya que “por omisión tienen un grado de responsabilidad”.

El congresista Marco Arana hizo un llamado a la ciudadanía a fin de que se mantenga vigilante sobre el voto de cada parlamentario. “(los congresistas) a la hora de votar, no que se enfermen, no que se ausenten, no que se enfermó un familiar, no que ese día llegaron tarde” exigió Arana.

Mientras tanto, la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, indicó que no pueden actuar de forma reactiva removiendo a todos los involucrados. “Uno por uno tenemos que identificar cual es la falta grave y tiene que hacer su proceso individualmente, y tiene que tener el derecho de la defensa y luego son removidos” indicó Salazar.

Salazar también explicó que la remoción se verá en el pleno, sin embargo la subcomisión de acusaciones constitucionales continuará el proceso que podría terminar en la inhabilitación.