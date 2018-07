Consejero Baltazar Morales confirma reunión con Héctor Becerril

El integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Baltazar Morales Parraguez, confirmó hoy haberse reunido con el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, en febrero del año pasado.

Según el consejero, el parlamentario le pidió que respalde la candidatura de Julio Gutiérrez Pebe para presidir el CNM. “Con la verdad, sí hubo esa reunión (...) Llego a la casa [de Guido Águila] y yo no sabía de quién se trataba la persona con quien iba a hablar. Me dijeron que era una persona honorable de la política nacional, yo concurrí, y me di con la sorpresa de que era el congresista Becerril”, detalló.

Ratificó que Becerril le dijo que Julio Gutiérrez Pebe era el candidato de Fuerza Popular para que asuma la presidencia, ante lo que respondió con una negativa. Explicó que el encuentro sucedió días antes de la elección del presidente del CNM, proceso en el cual se reeligió a Guido Águila.

Finalmente Baltazar Morales aseguró que dicha cita también fue informada en una reunión plenaria, donde estaba presentes todos los consejeros, los directores de Selección, Evaluación y Ratificación, y Procesos Disciplinarios, así como el equipo de asesores de todos lo consejeros.