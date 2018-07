Iván Noguera: " El que renuncia es un cobarde, yo no me aferro al cargo"

El suspendido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, acudió al Congreso de la República para rendir su manifestación ante los representantes de la comisión de Justicia. A su llegada, él se animó a brindar declaraciones a la prensa.

“El que renuncia es un cobarde, yo no me aferro al cargo. Por su puesto que me iré, pero primero todo esto (haciendo referencia a un maletín lleno de CDS). El único problema es que la pregunta fue a una persona que yo no sabía que estaba involucrada en temas irregulares. A cualquiera le puede pasar”, señaló.

Durante su trayecto por el Hall de los Pasos Perdido y mientras se encontraba rodeado de la presa, dio una mala pisada, lo que provocó que cayera al suelo.

De otro lado mientras se encontraba en la comisión, aseguró que tiene más pruebas que IDL-Reporteros. “Solo he conversado con personas que estaban siendo chuponeados. Cualquiera puede preguntar o recibir llamada de estas personas (...). En estos vídeos, el honorable presidente Orlando Velásquez interrumpe mi entrevista de ratificación en seis oportunidades” indicó.

Como se recuerda, en uno de los audios difundidos, se puede escuchar a Iván Noguera platicar con Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para que la autoridad firme un convenio con la universidad donde labora su esposa. La manifestación del consejero duró cerca de tres horas.