Yonhy Lescano hizo un llamado a la Fiscalía y comisión de Ética para investigar a Becerril

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, se pronunció ante los medios luego que IDL-Reporteros difundiera un audio donde se escucha a Guido Águila y Baltazar Morales, quienes en su conversación dan a entender que el paralementario fujimorista habría buscado que Julio Gutiérrez se convierta en el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

“Una vez más niego categoricamente que yo haya participado de dicha reunión. Esa reunión nunca existió. Pero en vista que esto puede causar algún tipo de suspicacias he optado y he enviado un documento al vocero de la bancada para inhibirme de participar en la comisión de Justicia y también de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evitar que alguien pueda aprovecharse y enturbiar las investigaciones”, aseguró el legislador.

Por su parte, algunos congresistas solicitaron que su caso pase a comisión de Ética. Uno de ellos fue Yonhy Lescano, quien también pidió a la Fiscalía que lo investigue. “El caso del señor Becerril es delicado porque pretendió interferir en la elección de un presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y eso constituye un presunto acto de tráfico de influencias”, precisó. En tanto, Guido, calificó de buena iniciativa la decisión del parlamentario de inhibirse.

Ante esta situación, Luz Salgado no dudó en defender a su colega de bancada. “Cuando me muestren la voz de Becerril no tendré nada que decir. Él ha dicho que no ha hecho esa gestión y si tienen un audio de él, pasa en este momento a la comisión de Ética”, manifestó.