Encuentro de Duberlí Rodríguez y Antonio Camayo generó diversas críticas en el Congreso

Tras la divulgación de un vídeo donde se aprecia juntos al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez y al gerente de Iza Motors, Antonio Camayo, este último inmerso en uno de los audios difundidos, varios parlamentarios no se quedaron callados y comentaron el hecho.

“Ser juez requiere una conducta ejemplar, pero no solo ello, sino muy cuidadosa. Un juez no puede estar andando con cualquier persona. Tiene que preocuparse en todo momento con quien anda, a dónde va, porque si no van a actuar de manera diferente, con una conducta totalmente ejemplar, mejor que no sean jueces y se dediquen a otra profesión”, indicó Víctor Andrés García Belaúnde.

Por su parte, Mauricio Mulder, indicó que no se debe exagerar sobre el tema. “Miren, yo fui a una reunión hace como tres años. Detrás de los 15 periodistas que nos habíamos tomado la foto y donde estaba también el exministro Gonzáles Posada que es mi amigo, se asomó y se puso detrás de la foto Raymundo Serra, el de Odebrecht y yo ni sabía quien era. Eso es circunstancial”, expresó.

Cabe mencionar, que este vídeo donde se observa a los dos personajes en mención compartir una reunión, se da en medio de las críticas que Duberlí Rodríguez ha recibido por las vacaciones que el Poder Judicial concedió al juez supremo César Hinostroza frente al pedido de la Fiscalía de impedir la salida del país del magistrado.