Salvador Heresi mostró su indignación por medidas adoptadas en caso Hinostroza

Tras la difusión de los audios que involucran a diversos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, entre los que destaca el juez César Hinostroza, este miércoles se tomó la decisión de separarlo de la Segunda Sala Penal Transitoria, mas no retirarlo del Poder Judicial.

Durante las últimas horas se dio a conocer que el magistrado pasó a formar parte de la Sala Constitucional y Social Permanente, además de gozar de un mes de vacaciones. Ante esta situación, el ministro de Justicia, no dudó en mostrar su indignación.

“Nos llama poderosamente la atención que un magistrado que está siendo cuestionado con los audios que todos hemos escuchado, lejos de haber sido suspendido, que hubiese sido la medida inicial, sea trasladado a otra sala y que se le haya dado vacaciones”, expresó.

Luego de una serie de cuestionamientos por esta decisión, Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, detalló el porqué de esta medida adoptada. “ Al señor Hinostroza en el Poder Judicial se lo mantiene porque no ha sido destituido. Pero ni yo como presidente ni el órgano de Gobierno pueden decidir sacar a un juez supremo titular porque yo lo decido, no. La ley me dice que un juez supremo titular solo puede ser excluido de la Corte Suprema mediante dos mecanismos. Primero, por una acción del Consejo Nacional de la Magistratura, abriéndole un proceso. Otra opción es la del Congreso, vía una acusación constitucional”, aseguró.

En tanto la Fiscalía anunció que solicitaran al Ministerio del Interior garantías a favor de la fiscal Rocío Sánchez Saavedra, quien fue la autoridad que ordenó grabar las conversaciones telefónicas que hoy en día se conocen. Finalmente el Ministerio de Defensa mandó a retirar a la Marina de Guerra del Perú la condecoración que recibió Hinostroza, la misma que fue firmada mediante resolución por el expresidente Alan García.