Congresistas advierten de posible alianza entre partido oficialista y fujimoristas para ocupar Mesa Directiva

Algunos miembros de la bancada de Peruanos por el Kambio, manifestaron que existiría un acercamiento por parte de su agrupación hacia Fuerza Popular a través de una serie de conversaciones para conformar la Mesa Directiva del Congreso de la República.

Tras ello, diversos legisladores como Janet Sánchez, Sergio Dávila y Gilbert Violeta, no descartaron integrar ese espacio con los fujimoristas. Sin embargo, no todos comparten el mismo pensar. Sobre este tema, Juan Sheput, precisó que su grupo parlamentario no puede ir en una misma lista con miembros del partido naranja.

“El solo hecho de plantear esa posición de unidad es ir en contra de varias cosas. En primer lugar la dignidad que todos debemos tener y en segundo lugar traicionar el ciclo de conversaciones con otras agrupaciones políticas para presentar una mesa política alterna”, señaló.

Por su parte, Úrsula Letona, afirmó que la bancada fujimorista no cierra la posibilidad de integrar un listado a ningún partido. “La verdad que la actitud del congresista Sheput no me deja de sorprender, es un congresista de la bancada oficialista que se comporta peor que un congresista obstruccionista de la oposición. Yo creo que como partido político tenemos la obligación de buscar el consenso”, indicó. Se sabe que durante esta semana diversas agrupaciones tendrán reuniones para definir la lista que conformaran para postular a la Mesa Directiva del parlamento.