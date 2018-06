TC daría respuesta a demanda de inconstitucionalidad presentada por congresistas este lunes

El próximo lunes el Tribunal Constitucional (TC) dará respuesta a la demanda de inconstitucionalidad presentada por congresistas de diversas bancadas contra la norma que prohíbe la publicidad del Estado en medios privados de comunicación y la cual fue aprobada la semana pasada.

“Hay una demanda que ingresó este jueves. Ya ha sido calificada por el Tribunal y se va a publicar la decisión el día lunes, pero ayer el ministro de Justicia (Salvador Heresi), se apersonó y presentó una demanda por parte del Ejecutivo. Esa demanda la vamos a analizar en el pleno del próximo martes para ver si es admisible o no. Si se declara su admisibilidad se va a notificar al Congreso”, precisó Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional.

En caso sean aceptadas las acciones, se tendría que esperar aproximadamente cuatro meses, segín detalló la autoridad. Luego que se diera a conocer la probabilidad de presentar una medida cautelar para este caso, el representante del TC señaló que no era factible . “Hay un artículo expreso en el Código Procesal Constitucional que dice que en el proceso de inconstitucionalidad no caben medidas cautelares, no establece excepciones. Por lo tanto esa posibilidad está descartada”.

Además Blume indicó que existe una alternativa para que esta ley no se aplique, pero la misma se daría solo en casos especiales. “Cabría la posibilidad que alguien afectado o que se siente afectado por la aplicación de una norma, podría recurrir a un proceso constitucional de amparo. Ese es otro camino procesal”, puntualizó.

Finalmente la autoridad evitó pronunciarse sobre el caso de recusación a dos magistrados que fallaron a favor de la pareja Humana-Heredia. Como se recuerda, el presidente del Tribunal Constitucional en un momento señaló que la excarcelación de la expareja presidencial fortalecía el sistema anticorrupción y que no la debilitaba.