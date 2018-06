Alan García solicita cambio del fiscal que lo investiga

Tras enterarse que será investigado por el presunto delito de lavado de activos, el expresidente Alan García Pérez, ha expresado por medio de su abogado la exclusión del fiscal José Domingo Pérez, argumentando una presunta falta de imparcialidad para su caso.

Si bien, el último lunes el exmandatario había expresado toda su disposición a colaborar, días más tarde haría mostrar su malestar por colocación del representante del Ministerio Público. Asimismo, se cuestionó la ausencia de su defensa en el interrogatorio a Jorge Barata.

“Ha demostrado permanentemente un comportamiento alejado de la imparcialidad y la objetividad que debe tener un funcionario del Ministerio Público y como consecuencia de ello hemos pedido su exclusión”, manifestó Erasmo Reyna, abogado de García Pérez.

Ante esta situación, varios parlamentarios se pronunciaron. “ Ha solicitado cambio de fiscal, es sorprendente. Cómo una persona que dice que no tiene problema que se le investigue y habla de manera rimbombante, no sea capaz de aceptar. El fiscal puede que no le guste, pero es alguien que ya está empapado”, señaló Indira Huilca.

De igual manera Yonhy Lescano se expresó al respecto, indicando que es un “doble discurso del Apra. “Demuestra que no tiene ningún deseo de aclarar las cosas. Solamente aparenta algo a la ciudadanía”, afirmó.

Como se recuerda, durante los interrogatorios realizado a Jorge Barata el pasado mes de febrero, él aseguró que había abonado dinero a la campaña presidencial de Alan García en el año 2006, por medio de Luis Alva Castro.