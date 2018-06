Carlos Bruce se pronuncia tras polémicos tuits del jefe de seguridad del Congreso

Luego de los diversos ataques lanzados contra periodistas, congresistas y hasta al mismo presidente de la República, desde la cuenta de Twiter de Walter Jibaja, quien se desempeña como jefe de seguridad del Palacio Legislativo. Diversos parlamentarios han solicitado su remoción del cargo.

“Claudia Cisneros es una pobre criatura, víctima de demonios que viven en su cabeza. Tal vez un exorcismo o tratamiento psiquiátrico podría traerle paz a su atormentado espíritu”, se podía leer en uno de los polémicos mensajes, que inclusive provocaron que varias entidades alzaran su voz de protesta y se solidarizaran con los agraviados.

Por su parte, Jorge del Castillo, aseguró que una persona como Jibaja no debería realizar tales ataques. “ Lo de los tuits lo descalifica. Un jefe de seguridad insultando a políticos, al presidente de la República, creo que pierde su calificación, puntualizó.

Mientras tanto la congresista Indira Huilca, aseguró que la decisión de mantener al jefe de seguridad en su cargo es una forma de autoritarismo en el parlamento. Asimismo, precisó no estar en contra de la libertad de opinar y que más bien cuestiona el contenido, las amenazas de los mensajes contra personajes de la prensa, entre otros.

De igual manera Karla Schaefer se pronunció al respecto. “Todas las personas de tener, fuera de su horario de trabajo sus opiniones personales. Pienso de que él tiene que reflexionar al trabajar en el Congreso de la República. Esa es mi opinión personal. Y que debe resguardar la compostura y el respeto, manifestó.

Asimismo, el parlamentario Carlos Bruce, indicó que la presencia de Walter Jibaja en el cargo no le genera a él y a sus colegas la seguridad del caso. “ No podemos tener en el Congreso un servicio parlamentario de militantes de un partido. Necesitamos cuadros que sean imparciales", señaló. Cabe mencionar que hasta el momento Luis Galarreta, no se ha pronunciado sobre el pedido multipartidario para el retiro del jefe de seguridad.