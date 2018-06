Hijo de Luis Castañeda Lossio oficializó su candidatura a la alcaldía de Lima

Finalmente Luis Castañeda Pardo, hijo del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, hizo oficial su candidatura para ser el próximo en ocupar el sillón municipal por el partido Solidaridad Nacional. Asimismo, precisó que a comparación de su padre, él será una autoridad más abierta a la comunicación.

“Uno de los grandes avances es comunicar más con la gente. La gestión ha hecho muchas obras y muchos trabajos, pero ha faltado comunicado y eso es lo que estoy yo comprometido a hacer. Voy a trabajar comprometido en la comunicación porque creo que un gobierno se integra con la ciudadanía mediante la comunicación”, señaló el candidato.

Además Castañeda Pardo dio a conocer algunas de sus propuestas para la ciudad de Lima, como la enfocada al transporte capitalino. Por otro lado, aseguró que durante su gestión colocaría aire acondicionado a los buses del Metropolitano, pero sin un incremento en el costo de los pasajes.

Por otro lado, su candidatura ha provocado diversos cuestionamientos. Ante ello el afirmó que de ganar la alcaldía, esta no sería una herencia. “Yo creo que no tiene ningún sentido, primero porque no sería ninguna herencia de la que se podría hablar porque no hay ninguna transferencia directa (…). Mi condición de tener un padre que ha hecho carrera política a mí me fortalece”, manifestó.