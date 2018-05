Kenji se defiende: bancadas aún no deciden si apoyarán desafuero

Once días después de debatirse en el pleno el pedido de desafuero en su contra, el congresista Kenji Fujimori envío un contundente mensaje a Fuerza Popular (FP).

“Yo no voy a permitir que FP me ponga el rótulo o la etiqueta de corrupto o de ratero, eso jamás lo voy a permitir, yo voy a luchar y voy a demostrar que Kenji Fujimori no es ningún corrupto” señaló el congresista no agrupado.

El menor de los Fujimori también aseguró que FP busca mantenerse en el poder a través de la mesa directiva y de la presidencia del Congreso y aseguró que los videos por los que se le quiere desaforar fueron manipulados maliciosamente.

Todo parece indicar que Kenji tendría los días contados pues la bancada de FP pretendería que los cinco miembros de la comisión permanente, que no votaron cuando se vio el informe en su contra, voten este 6 de junio en el pleno del Congreso para lograr su destitución.