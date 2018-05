Mauricio Mulder niega pacto entre el Apra y Fuerza Popular

Ante las críticas del premier César Villanueva al proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder, que exige a futuros candidatos a la presidencia de la República contar con una militancia mínima de tres años en un partido político, el parlamentario del partido de la estrella no se quedó callado.

El congresista Mauricio Mulder respondió: “aquí no se le está cerrando la puerta a nadie, aquí lo que se esta buscando es que se fortalezcan los partidos políticos, partidos políticos como los del señor Cesar Villanueva que lo necesitan bastante”.

El legislador aprista aprovechó para referirse enérgicamente a quienes vinculan al Apra con Fuerza Popular y señaló que aquellos que manifiestan la existencia de un pacto entre estas dos agrupaciones deberían mirar la agenda de la comisión de Constitución en la que se excluye un proyecto que él presentó en octubre del 2016.

De esta forma Mauricio Mulder intenta demostrar que la bancada fujimorista pretende sabotear su proyecto. “Aquí el fujimorismo, por el contrario, tiene un proceso de sabotaje a lo que nosotros estamos planteando” sostuvo el padre de la patria. Por su parte, la presidenta de la comisión, Úrsula Letona, negó cualquier tipo de obstruccionismo en su grupo de trabajo.

En tanto, Yonhy Lescano, a pesar de lo dicho por Mauricio Mulder aseguró que sí existe un pacto entre el Apra y Fuerza Popular. “El hecho de que no pongan un proyecto suyo no quiere decir que no haya un pacto, ese es un pacto (…) íntimo entre Keiko Fujimori y Alan García, si son hermanos mellizos” sostuvo Lescano.