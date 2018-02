Continúa polémica por proyecto que plantea que estudiantes realicen prácticas sin remuneración

El proyecto de ley que modifica la norma de modalidades formativas laborales fue retirado de la exoneración de la segunda votación de la Comisión Permanente, es decir, será debatido nuevamente en la próxima legislatura antes de ser aprobada.

En ese sentido, la iniciativa que contempla que quienes sigan carreras técnicas adquieran experiencia laboral sin recibir una subvención económica no solo fue criticada por los estudiantes, sino también por miembros del Ejecutivo y Legislativo.

"Este proyecto debe ser archivado, desechado completamente del Parlamento Nacional. Es un atentado contra los derechos de los jóvenes trabajadores", expresó el parlamentario de Acción Popular Yonhy Lescano.

Sin embargo, algunos congresistas señalaron que la posible norma tiene puntos positivos para tener en cuenta, pues según dijeron, beneficiaría a los institutos que no tengan equipos necesarios.

En tanto, desde Trujillo, la autora de la iniciativa, Rosa Bartra, negó que su proyecto busque que las empresas se beneficien con practicantes a costo cero. "Repito no hay abuso. No son tres años de prácticas sin pago (...) Son solo 56 días que servirían para que el alumno no solo tenga formación teórica, sino también una formación en un entorno real de trabajo", indicó.

Por su parte, la parlamentaria del Nuevo Perú Marisa Glave saludó la iniciativa, pero dijo que no existe garantía ni una adecuada fiscalización para que la norma se aplique tal como lo explica Bartra.

Cabe señalar que la nueva legislatura inicia en el mes de marzo y este tema sería debatido en el primer pleno parlamentario.