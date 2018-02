Presidente Kuczynski atribuye nuevo intento de vacancia a un grupo comunista

El presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló de forma contundente que no dará un paso al costado como jefe de Estado y aseguró que se defenderá ante cualquier pedido de vacancia que puedan presentar en su contra.

"No renunciaré a la Presidencia del Perú por una presión paroxística mediática sin fundamento alguno, porque tenemos que ver cuáles serían las consecuencias de hacer eso. No serían buenas", expresó.

Además, acusó a la izquierda peruana de querer desestabilizar el Gobierno con esta solicitud. "Lo que está ocurriendo es que un grupo comunista está promoviendo un nuevo intento de vacancia. Como el primero falló, hay que buscar otra razón, y esta razón es el indulto humanitario a favor del señor Alberto Fujimori", indicó.

Y es que en la inauguración del Tercer Encuentro de Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacífico, el mandatario manifestó que esta nueva moción de vacancia se debe al indulto a Fujimori. En ese sentido, resaltó que él sabía que su decisión iba a ser un tema complicado.

"El tema central es otro. Es que en el Perú queremos vivir en en paz, queremos vivir en armonía y para hacer eso hay que tragarse unos sapos. Yo me tragué el sapo. Ninguno de mis antecesores lo quiso hacer. Yo me lo tragué sabiendo que no es agradable y controversial", manifestó.

Cabe señalar que la moción de vacancia presidencial tiene el respaldo de las bancadas de Acción Popular, Frente Amplio y Nuevo Perú. Esto por los presuntos vínculos con Odebrecht.