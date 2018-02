Fuerza Popular cuestiona proyecto de Ley que reemplazaría a Decreto de Urgencia 003

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Angel Torres, criticó que el Ejecutivo haya presentado el proyecto de ley que busca reemplazar al Decreto de Urgencia 003 a pocos días de sus perdida de vigencia, el parlamentario señaló que es complicado analizar el proyecto en tan poco tiempo, asegurando que este debe ser ampliamente analizado en las comisiones pertinentes.

Torres advirtió que de no aprobarse a tiempo, el Ejecutivo debería emitir otro Decreto de Urgencia para no dejar un vacío y poner en riesgo los pagos de las empresas inmersas en corrupción. El legislador recalcó que de no aprobarse a tiempo “Odebrecht podría levantar todos sus activos del Perú hacia el exterior”

Gilbert Violeta, congresista de Peruanos por el Kambio, llamó a que se exonere el trámite de comisión y que se lleve el caso directamente a una discusión del pleno o de la comisión permanente para acelerar el proceso. “Cuando hay voluntad política, las cosas se sacan” señaló el parlamentario.

Violeta agregó que de no aprobarse el proyecto en estos días en el Congreso, el Ejecutivo no permitirá que se ponga en riesgo el pago por el daño causado al Estado Peruano.