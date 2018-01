Javier Velásquez Quesquén: "Hay un desorden al interior de la bancada aprista"

Continúan las discrepancias al interior del Apra. Tal es así que el congresista Javier Velásquez Quesquén evalúa su posible salida de la bancada. "La bancada se ha vuelto una federación de independientes. La percepción es que hay un desorden al interior de la misma", expresó.

En esta misma línea, dejó en claro que su alejamiento sería de la bancada y no del partido al que ha pertenecido por años. Agregó que los desacuerdos se originan desde el voto diferenciado con la censura a Jaime Saavedra, exministro de Educación.

"No voy a renunciar al Apra, pero carece de sentido ser parte de un grupo donde no se respetan los acuerdos y no existe una línea política de trabajo", indicó.

En tanto, el congresista aprista Mauricio Mulder lamentó que se divulguen, de esta manera, los problemas internos del Apra; sin embargo, resaltó la necesidad de aclarar estos temas en una reunión de bancada.

Además, se sumó a la crítica que el expresidente Alan García expresó contra de los parlamentarios Jorge del Castillo y Luciana León, quienes no votaron en bloque por el pedido de vacancia presidencial, incluso los responsabilizó por lo sucedido.

Por su parte, el legislador Jorge del Castillo se mostró incrédulo al ser consultado sobre la posible decisión de Velásquez Quesquén de abandonar la bancada.