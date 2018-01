Nuevo ministro de Salud Abel Salinas: “la salud no debe tener bandera ni color político”

El flamante nuevo ministro de Salud Abel Salinas, fue presentado oficialmente frente a todos los trabajadores de dicha cartera, recibiendo la ovación no solo de estos sino también de sus antecesores y demás representantes de este sector.

Abel Salinas explicó las razones por las cuales aceptó tan importante cargo, sin embargo la ceremonia no estuvo ajena al contexto político y a su situación actual en el Partido Aprista, sobre lo cual fue interrogado. “Yo no he sido, todavía, expulsado oficialmente (del Apra) y ese será un tema sobre el que trabajaré pero del que tengo que mantener a la ciudadanía al margen”.

Salinas señaló que manejará el tema de su expulsión de forma interna e indicó que evitará ventilar este tema ante los medios de comunicación.

El ministro de Salud también se refirió al video en el que se le ve almorzando y entonando La Marsellesa junto a otros médicos apristas y al parlamentario Jorge del Castillo. Sobre estas imágenes dijo que se trató de un almuerzo que realizan los médicos apristas todos los miércoles desde hace 12 años y que en esa particular ocasión, dada su designación como ministro, tuvieron a bien invitarlo.

Ante el evidente fraccionamiento del Aprismo, Salinas manifestó que él no es parte de este enfrentamiento al interior del partido y señaló que no esta peleado con ningún miembro del mismo. También recalcó que estos temas deben quedar totalmente al margen de su labor como ministro en esta cartera tan importante para el país.