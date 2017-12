Tras el rechazo de la vacancia presidencial ¿cómo queda la figura del presidente Kuczynski?

Hoy, 12:52 AM

La vacancia presidencial no procedió. Solo se consiguieron 79 votos de los 87 que eran necesarios para destituir al presidente y la mayoría opositora, que eran los principales promotores de esta medida, se fueron a sus casas con un sinsabor que se percibía a lo lejos. Mientras tanto, PPK no tuvo mejor idea que celebrar como si se tratara de un triunfo.

Esta alegría es curiosa pues esta crisis no ha tenido ganadores ni perdedores. Según Alfredo Torres, presidente de IPSOS, la aprobación de Kuczynski en el último mes ha caído como nunca antes, llegando a 18% de aprobación, mientras que algo similar ha ocurrido con Keiko quién siempre se ha mantenido entre 38% y 40%, ahora ha descendido a 32% . Para Torres esto significa “que la crisis se la está cobrando a los dos”.

Tras todo este embrollo, la figura del presidente no resultó necesariamente favorecida. A decir del constitucionalista Antero Flores Aráoz, “lo que ha sucedido anoche es lo menos malo, es que no se ha vacado al presidente de la República, y (ahora) se podrá iniciar una nueva etapa, pero para ello han quedado heridos en el camino”.

La política también es un arte de gestos, y en los últimos días hemos visto al presidente Kuczynski intentar varios de estos. En el mensaje del 14 de diciembre mencionó que no iba a renunciar y que no temía por su cargo, pero en su mensaje del 20, el jefe de Estado se mostró más confrontacional, primero lamentó no haber hecho una cuestión de confianza cuando censuraron por primera vez a uno de sus ministros y luego anunció que si lo vacaban a él, sus vicepresidentes renunciarían.

Pero ¿Que tendría que hacer el gobierno para poder decir que esta crisis está superada? Según Flores Aráoz, “el presidente va a tener que recomponer cosas y va tener que cambiar estilos y va tener que hacer lo imposible para concertar con todas las fuerzas políticas” pues la oposición “puede también ir a un cierto revanchismo desde la comisión Lava Jato”

Otro aspecto que ha dado mucho que hablar, ha sido la actitud de Kenji Fujimori quién decidió cambiar su voto y no apoyar la vacancia presidencial, además convenció a otros 9 congresistas fujimoristas a que hicieran lo mismo, muchos se cuestionan el porqué de esta decisión y algunos se refieren al indulto. Frente a esto, Flores Aráoz menciona que el indulto a Fujimori “es un motivo de irritación (para los familiares) que a cada rato saquen (a los medios) lo del indulto […] o lo indultan o no lo indultan pero (pónganle) punto final”.

Alfredo Torres sobre el indulto menciona que “la mayoría cree que (Alberto Fujimori) ya cumplió suficientes años (en la cárcel), no todos creen que es inocente pero si creen que ya pago por sus delitos […] y en ese espíritu de reconciliación hay una expectativa por su salida”. Un 60% de la población considera que Fujimori debería ser indultado según Ipsos.

¿Como reaccionaría la calle frente a un indulto a Alberto Fujimori? No lo sabemos, lo que sí queda claro, frente a todo este panorama, es que estas fiesta de fin de año no serán para nada un tiempo de descanso para el presidente.