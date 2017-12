Mauricio Mulder y Jorge del Castillo protagonizan incidente tras votación

Los congresistas apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo tuvieron una fuerte discusión anoche en el Pleno del Congreso, cuando se realizaba la votación en torno a la vacancia presidencial, la cual finalmente no prosperó.

La pelea se originó luego que el congresista Del Castillo se abstuvo en la votación, a pesar que la bancada del Apra había acordado votar por la vacancia de PPK. Al igual que Jorge del Castillo Gálvez, Luciana León se abstuvo.

"No tienes palabra, dices una cosa y después haces otra", le increpó fuertemente Mauricio Mulder a Jorge del Castillo. "No me grites", le respondió su colega aprista buscando bajar la tensión del momento.

"Me da la gana de gritarte, ¡porque eres un traidor!", continuó gritándole Mulder Bedoya. Ante ello, el colega de bancada de ambos, Elías Rodríguez, trató de apaciguar la situación para evitar que llegue a mayores.