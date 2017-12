Congresistas se pronuncian sobre acusaciones de Daniel Salaverry de las que no mostró pruebas

El último martes, la bancada de Fuerza Popular dio una conferencia de prensa donde denunció una serie de acciones en su contra. El discurso estuvo a cargo de Daniel Salaverry, vocero de esta agrupación, quién señaló que “se estaría pensando sembrar algunas supuestas pruebas en nuestros locales partidarios de FP para de esa manera justificar una eventual prisión preventiva contra nuestra lidereza (Keiko Fujimori)”

Salaverry también señaló que existen “algunas actividades, algunos movimientos por parte del presidente en la sombra del señor Fernando Zavala, el cual estaría intentando torcer la voluntad de algunos congresistas con el claro fin de evitar la vacancia”.

Frente a estas afirmaciones, las críticas de diferentes bancadas no se hicieron esperar, debido a que las acusaciones no venían con pruebas o indicios que las sustenten. Uno de los primeros en manifestarse fue el congresista de Alianza por el Progreso, Richard Acuña quién lamentó que Salaverry haya hecho esos comentarios pues “es algo que nosotros como parlamentarios no lo podemos permitir” también dijo que se trataría de una ofensa.

Por su parte, el también parlamentario Velásquez Quesquén calificó de "precipitadas” las declaraciones de Salaverry y agregó que no le “hacen bien al parlamento”. El congresista aprista también hizo un llamado a sus colegas a actuar con un alto sentido de responsabilidad y a votar de acuerdo a su conciencia, pues “esta crisis política tiene que acabar”.

Sin embargo, el congresista Héctor Becerril defendió las declaraciones de su compañero de bancada señalando que las pruebas estarán para después ya que “por el momento estamos centrados en el tema más importante que es la vacancia presidencial”.

En una entrevista a un medio local, el congresista Salaverry, al ser consultado por las fuentes de sus declaraciones, no supo sustentar el origen de las mismas.