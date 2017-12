PPK presentó acción de Amparo para detener proceso de vacancia en su contra

Son un total de 15 las acciones de amparo presentadas ante el Poder Judicial contra el pedido de vacancia del presidente de la República.

La última fue justamente tramitada por el mismo mandatario el último lunes 18 de diciembre. En este documento el presidente Pedro Pablo Kuczynski solicita que se deje sin efecto el pedido de vacancia en su contra que se debatirá este jueves 21 de diciembre. También reitera que nunca se benefició de la empresa Odebrecht y denuncia que el Congreso ya lo habría condenado anticipadamente sin haber escuchado su defensa.

El congresista oficialista Gino Costa calificó de “acertado” el recurso presentado por el presidente pues “no hay ningún funcionario en la administración pública peruana a quién se le pueda despachar en 3 o 4 días”. En esta misma línea, el también congresista de Peruanos Por el Kambio, Alberto de Belaunde, señaló que se deben agotar todos los recursos posibles para salvaguardar los derechos humanos.

Por su parte, la parlamentaria de Fuerza Popular, Milagros Salazar, señaló que esta demanda no calificaría ante el Poder Judicial, pues el Congreso sigue un proceso político mas no penal. “El recurso de amparo no califica para este contexto político, porque el recurso de amparo es cuando hay una situación jurídica, en el plano del Poder Judicial” sentenció la parlamentaria.