Máximo San Román: "Vacancia será un salto al vacío para nuestro país"

En medio de la crisis política que afronta el país, el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, llegó a Lima procedente de Canadá, respondiendo al pedido del presidente Pedro Pablo Kuczysnki, a quien le manifestó su respaldo como parte del Ejecutivo.

"Manifiesto toda mi lealtad (...) Lealtad que yo tengo con el presidente de la República y la plancha presidencial que yo conformo", expresó Vizcarra.

A pocas horas de definirse el pedido de vacancia contra el mandatario, Vizcarra se mostró confiado en que los congresistas resolverpan con claridad los hechos, priorizando los intereses del país.

Mientras tanto, luego de una reunión en la casa del jefe de Estado, su consejero Máximo San Román informó sobre el buen ánimo de Kuczysnki y fue enfático en manifestar su posición en contra de la vacancia presidencial.

"La vacancia no se va a concretar, pues sería un salto al vacío para nuestro país. Yo, que he defendido con mi vida los principios democráticos, no puedo aceptar ni siquiera la irresponsabilidad que sería del Congreso de apoyar la vacancia", indicó ante la prensa.

Cabe señalar que el mandatario se reunió con su Gabinete Ministerial para ultimar detalles de lo que será su presentación ante el Congreso este jueves 21 de diciembre.