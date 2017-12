Se inició debate para admisión del pedido de vacancia presidencial

El Legislativo inició esta tarde la sesión plenaria en la que se debatirá la admisión de la moción de vacancia presidencial presentada hoy por diversas bancadas.

El documento fue presentado por el Frente Amplio con apoyo de Fuerza Popular, y firmas de representantes del Apra y Alianza para el Progreso.

El pedido de vacancia presidencial fue presentado luego de que en la víspera el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciara en Mensaje a la Nación que no renunciaría al cargo.

Debate admisión de la moción de vacancia

20:50 Marisa Glave (Nuevo Perú): “El Sr. Kuczynski ha traicionado la confianza” (…) ¿Cómo es posible que mientras él fue ministro tuvo una empresa que estuvo con otra empresa que estuvo sobornando?" (...) "Él tiene que venir a responder, pero lo tiene que hacer en un debido proceso” (...) “Si no tiene las respuestas, renuncie”

20:30 Edwin Donayre (APP): “No me turba el corazón que me hayas mentido, presidente, me turba el corazón de que ya no podré creerte”

20:25 Gilbert Violeta (PPK): “Estoy absolutamente convencido de que no se está respetando el debido proceso” (...) "Esto es la crónica de una muerte anunciada. Por eso nosotros respaldamos al presidente de la República".

20:22 Luciana León (APRA): Afirma que votará a favor de la vacanciade acuerdo a la decisión de la célula parlamentaria aprista.

20:15 Richard Arce (Nuevo Perú): “El presidente ha dejado más dudas en su aclaración "(…) “Exigimos el respeto a la institucionalidad y al debido proceso” (...) “La vacancia presidencial debe de probarse” (...) “No en un medio de comunicación, no en un debate". (...) "Invito al Sr. Presidente que informe al ciudadano de a pie” (...) "Es la oportunidad de la renovación de la clase política".

20:12 Zeballos Patrón (Nuevo Perú): “No estamos pensando en resolver el problema (la corrupción)”. “No queremos un país fuerte y soberano, necesitamos un país fácil para robarlo" (…) "¿Ese es el ejemplo que le damos a nuestro país?”

20:05 Hernando Cevallos (FA): “La bancada fujimorista se está frotando las manos para copar puestos en el gobierno" (...) "Realmente es necesario pensar en un cambio en la Constitución. Tenemos que cambiar el país a fondo" (...) "No queremos cambiar un presidente corrupto por otro corrupto".

19:57 Tamar Arimborgo (FP), con la Constitución del 93 en la mano: "Está probado que el Presidente Kuczynski mintió a la Nación (...) La confianza peruana ha sido defraudada”

19:41 Alberto de Belaúnde (PPK): "Los ciudadanos nos pedirán cuentas en el 2021"

19:37: Yonhy Lescano (AP) calificó de 'torpeza' a la bancada de Fuerza Popular por la denuncia al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y por su intento de 'obstruir la justicia', en referencia a la participación de la agrupación naranja durante los allanamientos. Además señaló a Luz Salgado y a Héctor Becerril de encontrarse entre los 10 señalados por el fiscal Domingo Pérez.

19:00 Héctor Becerril (FP): "Acá hay muy poco por decidir".

18: 40 Salvador Heresi (PPK) denuncia que el pedido de moción presentado por el Frente Amplio viene con un 'contrabando ideológico', en referencia a la petición de una nueva Constitución y el llamamiento a nuevas elecciones.

18:32 Justiniano Apaza (FA): "Hay que 'desratizar' la política. No solo en este palacio (el Congreso de la República), sino también en Palacio de Gobierno".

17: 59 Marco Arana (FA): "Hemos dicho no al Presidente lobista y corrupto, y al fujimorismo golpista".

17: 50 Vicente Zeballos (PPK): "Odebrecht está poniendo la agenda de trabajo".

17: 40 Luz Salgado (FP): "Por menos cosas se han medito a personas a la cárcel".

17: 30 Javier Velásquez (APRA): "El país está por encima de cualquier persona".

17: 15 Víctor Andrés García Belaunde (AP): "El señor Kuczynski es un lobista profesional".

17: 02 Alberto Quintanilla (Nuevo Perú): "La corrupción tiene 4 ex presidentes, varios de ellos presos"

16: 50 María Elena Foronda (Frente Amplio): "No nos arrepentiremos jamás de haber llevado adelante esta moción)".

16: 40 César Villanueva (APP): "Yo no tengo ninguna duda de que vamos a respetar el debido proceso".

16: 30 Kenji Fujimori (FP): "No podemos aceptar que se le condene al Presidente sin presentar su presunción de inocencia".

16: 20 Wilbert Rozas (Frente Amplio) : "No queremos que se cambie un corrupto por otro corrupto".