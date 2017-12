Presidente Kuczynski responderá ante la Fiscalía por presuntos vínculos con Odebrecht

Ahora el primer mandatario no solo tendrá que responder por su presunto vínculo con Odebrecht, a través de las empresas First Capital y Wesfield Capital, ante la Comisión lava Jato sino también ante la Fiscalía, y es que el Equipo Especial Anticorrupción de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato ha citado al mandatario para este jueves 21 de diciembre a las 9:30 am.

Quién se mostró suspicaz frente a esta medida por la fecha establecida fue el congresista Héctor Becerril quién señaló que el presidente y el Fiscal de la Nación “juegan en pared”, pues según afirma Becerril esto le va a permitir a PPK no declarar ante “preguntas incómodas” excusándose en la reserva de la investigación en el ministerio Público.

El interrogatorio a PPK estará encabezado por el fiscal Hamilton Castro y se realizará en Palacio de Gobierno.