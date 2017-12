PPK admite que asesoró proyecto de Odebrecht cuando no era funcionario público

Pedro Pablo Kuczynski reconoció hoy que fue asesor financiero de varias empresas dentro de sus actividades privadas y fuera del sector público, entre ellas, mencionó a H2Olmos S.A., la cual estuvo a cargo de Odebrecht. Aclarando que lo hizo cuando no era funcionario público.

"Me han contratado para H2Olmos, un gran anhelo de los lambayecanos; para la empresa de Kallpa en Chilca. Yo no era ministro, era un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional, que está entrando a su año número 57”, dijo en RPP Noticias.

"Él (Marcelo Odebrecht) no me contrató. Lo que sí hemos hecho, a través de otros como First Capital y el Banco de Crédito, es hacer consultorías para algunos, muy pocos, grandes proyectos y han sido muy buenos", declaró.

"Cuando yo he sido ministro y ahora presidente yo puedo garantizar sobre un crucifijo de que nunca he favorecido a ninguna empresa en una licitación. No hay un solo caso que haya sido cuestionado judicialmente”, añadió el mandatario.