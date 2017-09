Abogado Cesar Nakasaki asume defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia

“Yo lucharé porque Ollanta Humala y su esposa no sean víctimas de un ajusticiamiento”, con estas declaraciones, a través de un video que hizo público a través de sus redes sociales, el conocido abogado Cesar Nakasaki dio a conocer que se hará cargo de la defensa legal del ex presidente Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.

El abogado penalista señaló que luchará para que la ex pareja presidencial sea juzgada cumpliendo el debido proceso y sin irregularidades. También descartó que haya alguna manipulación política que lo haya llevado a asumir este caso.

Nakasaki aprovechó la oportunidad para recordar su experiencia como abogado defensor del ex presidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, caso que marcó su carrera. Al respecto declaró: “No hay mayor cima para un abogado (...) que lograr ser el defensor del juicio más importante de la historia de la justicia penal peruana”.

Como es sabido, la otrora pareja presidencial cumple desde julio una orden de prisión preventiva por los aportes que su partido habría recibido para las campañas del 2006 y 2011 de la constructora Odebrecht.