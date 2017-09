Kenji Fujimori no acudirá a comité disciplinario de Fuerza Popular

El parlamentario Kenji Fujimori señaló mediante su cuenta de Twitter que no acudirá al Comité Disciplinario de su partido Fuerza Popular para responder por el proceso abierto en su contra por su bancada. El congresista sostuvo que devolverá la notificación del Comité de Procesos Disciplinarios de su partido. "Tal como ha ocurrido y, en consecuencia, el grupo parlamentario de Fuerza Popular se halla a la fecha sin reglas que lo rijan y no puede tomar decisión alguna mientras éstas no existan", cita el documento notarial que publicó en su red social.

Incluso, plantea que el comité de disciplina que firmó la notificación debe volver a ser nombrado para realizar válidamente acto jurídico alguno y señaló que la notificación de su bancada no ha sido hecha por gente capaz.

Cabe indicar que el menor de los Fujimori tenía que ofrecer sus descargos en el local de Fuerza Popular ubicado en la avenida Paseo Colón, donde el Comité Disciplinario iba a estar encabezado por el congresista Miguel Torres, e integrado por sus colegas Karina Beteta y Úrsula Letona.