Reacciones tras declaraciones de Rosa Bartra sobre citación a Alan García y Keiko Fujimori

Luego de que la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, declarara a un medio local que aún no cuentan con los elementos suficientes para poder citar a Alan García y Keiko Fujimori, algunos congresistas no tardaron en pronunciarse al respecto.

El oficialista Juan Sheput señaló que si realmente la Comisión Lava Jato busca luchar contra la corrupción tiene que notificar a los involucrados al grupo de trabajo.

De igual forma, el aprista Mauricio Mulder se mostró a favor de este pedido, por lo que espera se realice a la brevedad posible para evitar especulaciones.

Ante esta situación, Bartra aclaró que el exmandatario y la lideresa de Fuerza Popular serán citados antes de fin de año.

"No es que no hayan elementos o no se les vaya a convocar. Tenemos más de 140 involucrados por acudir a la comisión, por lo que no existe el ánimo de blindaje", expresó.

Asimismo, la presidenta del grupo de trabajo explicó los hechos que comprometen tanto a García como a Fujimori.

"Existen elementos. La vinculación de Alan García Pérez con el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima esta completamente establecida (...) En el caso de Keiko fujimori, la única evidencia que tenemos hasta el momento es la anotación", sostuvo.

Finalmente, Rosa Bartra aseguró que la posible fecha para tomar la declaración de Ollanta Humala al penal es el 3 de noviembre y el alcalde Luis Castañeda Lossio será recibido después de cuatro días.