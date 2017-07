Cardenal Cipriani sobre expareja presidencial: No da alegría, a mí me da tristeza

Juan Luis Cipriani comentó ampliamente esta mañana sobre la situación de la expareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, que cumple 18 meses de prisión preventiva. Entre otras cosas, pidió que no se haga un circo mediático al respecto.

"Yo nunca he tenido odios ni venganzas, no le he deseado el mal a nadie, no es mi modo de ser. Por lo tanto, frente a este panorama, yo haría un llamado: no hagamos de esto un circo mediático para generar una comida en la que todo el mundo está como gallinazo dando vueltas. No es el mejor modo”, señaló el religioso.

“Hay una justicia que hay que aplicar bien y hay una compasión. No da alegría, a mí me da tristeza ver cómo se derrumban situaciones y personas. Está lejos de mí tener que juzgar a nadie. La justicia nos tiene que ayudar a todos a ir por el camino correcto, pero una justicia bien aplicada”, añadió el Arzobispo de Lima.

Finalmente, Cipriani Thorne indicó, durante su programa Diálogos de Fe, en radio RPP, que “No hay que tener miedo a lo que dicen los medios de comunicación ni hay que atender a los lobbies, ni a favor ni en contra. La justicia llega a todos".