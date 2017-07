Christian Salas: “Proceso contra Ollanta y Nadine estuvo bien sustentada”

El ex procurador anticorrupción, Christian Salas, aseguró que el proceso que enfrenta Ollanta Humala y Nadine Heredia está bien sustentada, aunque dijo no haber encontrado los elementos suficientes para dictar los 18 meses de prisión preventiva que impuso el Poder Judicial. Aclaró también que el argumento del viaje de las hijas no constituye un elemento para concluir en una presunción de fuga.

“Las hijas no tienen nada que ver en este caso”, refirió Salas en diálogo con un equipo de 24 Horas. Asimismo, el abogado señaló que es posible que un futuro la ex pareja presidencial enfrente una condena por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

En tanto, para el constitucionalista Sergio Bernales, esta primera etapa se ha dilatado demasiado, pues recordó que la investigación contra la ex pareja presidencial se inició a principios del 2015. El letrado refirió que en este 2017 el Ministerio Público debería estar en la etapa de juzgamiento para determinar si se le da o no una condena a Humala Tasso y Heredia Alarcón.