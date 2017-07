Ollanta Humala y Nadine Heredia: así fue traslado a la Diroes y a penal Anexo de Mujeres de Chorrillos

Al promediar la 1:30 de la tarde de este viernes y luego de pasar la noche en la carceleta del Poder Judicial, Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron trasladados a la Diroes y al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, respectivamente, esto en medio de gran expectativa de los medios de comunicación y decenas de simpatizantes, quienes permanecieron pendientes del traslado desde la noche anterior.

Durante la salida, policías de asalto intentaron proteger con sus escudos a la ex pareja presidencial. Luego de salir de la carceleta de Palacio de Justicia, el vehículo del INPE se dirigió rápidamente al cuartel policial Los Cibeles, ubicado en el distrito del Rímac. Este era el último lugar al que llegaban juntos. Se utilizaron dos helicópteros para su traslado a cada penal, uno para el ex presidente y el otro para la ex primera dama.

Ya en la Diroes, Ollanta Humala descendió del helicóptero y fue conducido a una camioneta negra, ubicada estratégicamente a unos metros de la aeronave. Este es el último registro del Humala Tasso antes de ingresar al ambiente que se le ha asignado en su calidad de ex presidente.

Por su parte, la ex primera dama arribó a la Escuela Militar de Chorrillos a las 3:15 de la tarde. Nadine Heredia caminó unos metros resguardada por la policía hasta llegar finalmente al vehículo del INPE que la llevó hasta el anexo del penal de Santa Mónica. En todo momento intentó lucir tranquila y sonriente. Antes de ingresar al penal, Heredia Alarcón descendió por la puerta trasera de la furgoneta con los brazos cruzados y sonriendo.