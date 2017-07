Exministros de Ollanta Humala rechazaron orden de prisión preventiva

Luego que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dictara 18 meses de prisión preventiva​​ contra el expresidente y su esposa, debido a los aportes ilícitos que habría recibido el Partido Nacionalista de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial del 2006 y 2011, los exministros de Ollanta Humala expresaron su rechazo por la decisión judicial.

Pedro Cateriano, exministro de Defensa y ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros del régimen del expresidente Ollanta Humala, publicó el documento a través de su cuenta de Twitter y lleva en total 27 firmas de los ex ministros del gobierno nacionalista, quienes calificaron como “injustificada” la detención del ex jefe de Estado.

Entre los exministros que figuran en este pronunciamiento se encuentran Juan Jiménez Mayor, José Luis Pérez Guadalupe, Milton Von Hesse, Jakke Valakivi, Fredy Otárola, Manuel Pulgar Vidal, Rafael Roncagliolo, Gustavo Adrianzén, entre otros. Por otro lado, Alan García, Kenji Fujimori, Ana Jara y Keiko Fujimori, también se pronunciaron sobre la prisión preventiva de la ex pareja presidencial.

Asimismo, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, calificó de “histórico” la orden de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. También dijo que es un momento trágico para la familia del ex mandatario y su esposa, por lo que señaló que espera que el proceso transcurra rápidamente y de manera transparente.