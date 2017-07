Nadine Heredia quedó recluida en el Anexo del penal de Mujeres de Chorrillos

Esta tarde, Nadine Heredia fue recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Santa Mónica (Chorrillos, luego que el juez Concepción Carhuancho determinara 18 meses de prisión preventiva en su contra. La ex primera dama llegó al lugar luego que fuera trasladada junto con su esposo al cuartel policial Los Cibeles, en el Rímac.

Heredia Alarcón se encontraba con la misma actitud con la que caminaba en Palacio de Gobierno pero la expresión de su rostro era otra, cuando los medios de comunicación no la enfocaban y era trasladada por separada de su esposo, el ex presidente Ollanta Humala. En todo momento cubrió las marrocas de sus manos con una prenda.

Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia, consideró que fue un abuso que la ex primera dama sea recluida en un penal ‘hecho para terroristas’. “Vamos a aceptar que comparta celda con mujeres líderes del terrorismo me parece un abuso”… “Nosotros no queremos ningún privilegio, vamos a aceptar la decisión de la autoridad penitenciaria”, refirió.

Como se recuerda, la ex pareja presidencial es investiga por la presunta comisión del delito de lavado de activos, debido a los aportes ilícitos que habría recibido el Partido Nacionalista de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial del 2006 y 2011. En menos de un año, la ex pareja presidencial pasó del Palacio de Gobierno al Palacio de Justicia.