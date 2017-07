Ollanta Humala: ¿Quién dirigió y ordenó el Andahuaylazo?

El 1 de enero, un grupo de más de cien etnocaceristas liderados por Antauro Humala tomaban por la fuerza la comandancia de la Policía Nacional en Andahuaylas, Apurímac. El objetivo de la rebelión era pedir la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo por haber pasado al retiro a oficiales que se enfrentaron al gobierno de Alberto Fujimori.

Pese a que se intentó recobrar el control del local policial, 17 policías y soldados fueron eran tomados como rehenes. En total, la rebelión dejó siete heridos y cuatro agentes PNP muertos. El Andahuaylazo terminó el cuatro de enero cuando los reservistas recibieron una carta de Antauro Humala pidiéndoles a los reservistas deponer las armas.

Antauro fue arrestado mientras negociaba su rendición. Inicialmente fue condenado a 25 años de cárcel, pero luego la sala cambió el delito de homicidio calificado a homicidio simple, por ello hubo una rebaja de la pena y en 2011 fue sentenciado a 19 años de cárcel acusado de rebelión, secuestro agravado, sustracción de armas de fuego, daños agravados y homicidio.

Ollanta Humala no estuvo presente físicamente pero fue citado como autor intelectual del levantamiento. Para muchos analistas el Andahuaylazo no fue una insurgencia popular en la que se exigía el derrocamiento del gobierno de Alejandro Toledo, sino una estrategia política del ex mandatario con la finalidad de catapultarlo a la Presidencia de la República.