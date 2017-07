Nadine Heredia y las agendas que terminaron delatándola

En agosto de 2015, Panorama reveló el contenido de cuatro agendas de la propiedad de la Nadine Heredia que se encontraban en poder del excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez, quien señaló que eran pruebas relevantes para la investigación que se realizó por lavado de activos. En las anotaciones se da cuentas de depósitos de más de 3 millones de dólares a favor de la ex primera dama.

En las anotaciones se leen depósitos hechos por personas allegadas al nacionalismo entre ellas al ex primer ministro humalista Salomón Lerner Ghitis a quien se le conoce con el apelativo de “Siomi” por un monto de US$ 200.000. Además aparecen consignados viajes al extranjero de Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama.

También se hace referencia a una cuenta compartida (Fondo Mutuo Chío) por US$ 20.000 entre la primera dama y su amiga Rocío Calderón Vinatea quien se desempeñó como funcionaria en Palacio de Gobierno. Del mismo modo se registra un supuesto depósito por US$ 1’.080.000 al Partido Nacionalista, cuando en 2009 se registró ingresos alrededor de S/.434.000 ante la ONPE.

La ex primera dama negó rotundamente la autenticidad de las agendas. Sin embargo, a medida que pasaban los días entró en contradicciones. Ahora se encuentra a la espera de que se defina en qué centro penitenciario será recluida luego que se le dictara 18 meses de prisión de preventiva durante las investigaciones por haber recibido donaciones irregulares de la empresa brasileña Odebrecht.