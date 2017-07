Daniel Abugattás: “Ollanta y Nadine están en la cárcel sin que exista una acusación”

Daniel Abugattás aseguró sentirse sorprendido por la decisión del juez Rihard Concepción Carhuancho, que aceptó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Para el ex congresista nacionalista, la ex pareja presidencial hoy purga cárcel sin que exista una acusación de por medio y argumentó que no encontrar indicios suficientes de una posible fuga hacia el extranjero.

“El sistema judicial en el Perú permite que el presidente y su señora estén hoy en la cárcel sin que exista una acusación. Eso lo permite el sistema penal peruano. Pero evalúen si en algún país del mundo alguien que no ha sido acusado por un delito pueda estar purgando cárcel por adelantado”, argumentó Abugattás en conversación telefónica con 24 Horas.

En otro momento, el ex parlamentario cuestionó la labor del fiscal Germán Juárez Atoche al asegurar que la información contra Humala Tasso y Heredia Alarcón ya se conocían desde hace tres años y que, pese a ello, no pudo formular una acusación contra la pareja. Por eso, explicó que le sorprendió la decisión tomada la noche de este jueves contra la ex pareja presidencial.