Ulises Humala: “No existe indicios de culpabilidad contra Ollanta y Nadine”

En entrevista con 24 Horas, Ulises Humala calificó de injusta la decisión del Poder Judicial, que dictaminó 18 meses de prisión preventiva contra su hermano Ollanta Humala y su cuñada Nadine Heredia. Asimismo, señaló que no existen indicios de culpabilidad contra la ex pareja presidencial, ni tampoco prognosis de la pena ni peligro procesal, tres requisitos fundamentales que terminan finalmente la prisión preventiva.

Ulises también aseguró que pese al distanciamiento político que existe con su hermano lo irá a visitar en prisión. El mayor de los Humala señaló que por diferencias ideológicas no mantiene conversación constante con Ollanta, pero señaló que ante esta situación toda su familia está unida.

En otro momento, reveló los motivos que llevaron al expresidente no indultar a Antauro Humala y dijo que el propio Ollanta argumentó que legalmente no podía hacerlo. Reveló que esa negativa también influyó en la ruptura de la relación familiar. Finalmente, Ulises Humala dijo confiar en que la apelación sea aceptada por el Poder Judicial.

“Yo lo respaldo plenamente. Y no porque sea mi hermano, sino porque esto es una injusticia para todos los ciudadanos. No podemos decir que estamos en un estado de derecho cuando no se respeta la presunción de inocencia”, argumentó Ulises Humala en los estudios de 24 Horas.