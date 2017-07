Comisión de Fiscalización citará de grado o fuerza a Enrique Cornejo

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, será citado de grado o fuerza la próxima vez que sesione la Comisión de Fiscalización del Congreso. El ex funcionario aprista había sido notificado para que asista este miércoles al Parlamento, pero no se presentó ante el grupo de trabajo liderado por el congresista fujimorista Héctor Becerril.

Cornejo no presentó ninguna justificación escrita y por ello, de no acudir a la próxima citación, el grupo de trabajo solicitará el apoyo policial para llevarlo al Congreso para que responda por la licitación del contrato del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco.

Quién se presentó en la Comisión de Fiscalización fue Carlos Paredes, quien fuera ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Ollanta Humala. Paredes Rodríguez aseguró ante los integrantes del grupo parlamentario que no existieron irregularidades durante la licitación del proyecto Chinchero y dijo que todo se llevó a cabo por los conductos regulares.