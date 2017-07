Ollanta Humala sobre pedido de prisión preventiva: “Es abusivo y cobarde”

Ollanta Humala se pronunció sobre la solicitud de prisión preventiva hecha por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en el Delito de Lavado de Activos y aseguró que se trata de una medida sorpresiva, abusiva y cobarde. El ex mandatario señaló que el Ministerio Público pretende utilizar como excusa el viaje de sus hijas para hacerles daño.

Asimismo, Humala Tasso informó que su defensa presentará un habeas corpus y dijo que las autoridades no tienen pruebas suficientes como para dictar una prisión preventiva en su contra. Aseguró que todo lo que se tiene hasta ahora es un conjunto de imputaciones que no han sido corroboradas. Por eso, no dudó en asegurar que existe una persecución política en su contra.

Tras asegurar que han colaborado con todo lo que la justicia les ha pedido, Ollanta Humala invoco al Poder Judicial a no caer bajo presiones. Del mismo modo, dejó abierta la posibilidad de no acudir mañana a la situación judicial que determinará su futuro.

Si el Poder Judicial acepta el pedido de 18 meses de prisión preventiva para la ex pareja presidencial, ambos pasarían a la carceleta del Palacio de Justicia, donde una comisión de calificación determinará a qué penal serán derivados. Por su condición de ex presidente, Ollanta Humala sería derivado a la sede de la Dinoes, mientras que Nadine Heredia sería conducida al ambiente de mujeres del penal Piedras Gordas II.