Congresistas de Nuevo Perú renuncian a bancada de Frente Amplio

Los integrantes de Nuevo Perú confirmaron su separación definitiva de la bancada del Frente Amplio. En conferencia de prensa, los 10 parlamentarios anunciaron que no seguirán más en el partido cuyo vocero es Marco Arana. Marisa Glave fue enfática al anunciar que no se preocupan por el recorte de privilegios parlamentarios por no pertenecer a un grupo políticos.

“No perderemos un minuto más en peleas burocráticas internas, vinculados a privilegios parlamentarios, nosotros nos constituimos como un bloque autónomo y como bloque autónomo, pelearemos por nuestro reconocimiento como una bancada formal en el parlamento”, dijo la congresista ante los medios de comunicación.

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, se pronunció sobre la separación de la agrupación de Nuevo Perú y aseguró que la Mesa Directiva no reconocerá a esta agrupación política, pues aseguró que las leyes del palacio legislativo no lo permiten.

"Problemas internos del Frente Amplio no pudieron resolverse por más que se les invocó en Consejo Directivo, renuncia de Marisa Glave y otros es su responsabilidad”, Salgado.